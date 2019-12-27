2019-12-27T18:51:53+03:00
Общество

Жители Нижнекамска оценили работу городских автобусов всего на 2 балла

40% из опрошенных горожан готовы совсем пересесть на общественный транспорт, если только сократится время ожидания на остановках
Алина ГАБДУЛИНА
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В среднем жители Нижнекамска тратят на поездку в общественном транспорте 42 минуты.В среднем жители Нижнекамска тратят на поездку в общественном транспорте 42 минуты.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Научный институт транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга представил первые результаты обследования пассажиропотока в Нижнекамске

Выяснилось, что в среднем горожане тратят на поездку 42 минуты. Причем 41% этого времени у них уходит на ожидание нужного автобуса, троллейбуса или трамвая.

Опрошенные нижнекамцы при этом назвали главными проблемами городского транспорта нарушение расписания, неудобные маршруты и плохое информационное обеспечение.

- Среди опрошенных большинство довольны работой трамваев и заводских вахтовых автобусов, они получили более 4 баллов из 5-ти возможных. Менее всего удовлетворены работой городских автобусов – чуть более 2 баллов, - отмечает администрация Нижнекамнского района.

При этом 40% участников опроса готовы совсем пересесть на общественный транспорт, если только сократится время ожидания на остановках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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