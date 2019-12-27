Жители Нижнекамска оценили работу городских автобусов всего на 2 балла
Научный институт транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга представил первые результаты обследования пассажиропотока в Нижнекамске
Выяснилось, что в среднем горожане тратят на поездку 42 минуты. Причем 41% этого времени у них уходит на ожидание нужного автобуса, троллейбуса или трамвая.
Опрошенные нижнекамцы при этом назвали главными проблемами городского транспорта нарушение расписания, неудобные маршруты и плохое информационное обеспечение.
- Среди опрошенных большинство довольны работой трамваев и заводских вахтовых автобусов, они получили более 4 баллов из 5-ти возможных. Менее всего удовлетворены работой городских автобусов – чуть более 2 баллов, - отмечает администрация Нижнекамнского района.
При этом 40% участников опроса готовы совсем пересесть на общественный транспорт, если только сократится время ожидания на остановках.
ИСТОЧНИК KP.RU