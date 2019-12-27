С начала 2019 года из Чувашии уехали почти 15 тысяч человек

СЕГОДНЯ 11:14 2019-12-27T11:14:39+03:00

Миграционная убыль региона при этом в разы меньше той, что была в 2018 году

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Стало известно, что в период с января по октябрь 2019 года из Чувашии уехали почти 15 тысяч человек. Количество приехавших в это время в регион составило 13,2 тысячи. Так, миграционная убыль республики – 1673 человека. Такие цифры приводит Чувашстат.

Отметим, правда, что в трех городах Чувашии количество приехавших превышает число убывших граждан. В Новочебоксарск переехали 49,1 человек на 10 тысяч населения, в Чебоксары — 16,8 человек на 10 тысяч, в Шумерле поселились 5,9 человек на 10 тысяч.

Напомним, что в 2018 году миграционная убыль региона составила 3804 человека. Так что, 2019 год можно считать удачным.

ИСТОЧНИК KP.RU