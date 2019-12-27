В Татарстане разыскивают пропавшего рыбака на внедорожнике

СЕГОДНЯ 11:47 2019-12-27T11:47:03+03:00

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Родственники 63-летнего жителя Набережных Челнов позвонили по телефону "112" и рассказали, что он уехал на рыбалку в район села Биюрган Тукаевского района и пропал. Обещал вернуться, но до 20.00 так и не объявился. Телефон пропавшего молчит.

На розыски выехали сотрудники МЧС Татарстана. Спасатели на судне на воздушной подушке "Хивус-6" на берегу Камы обнаружили внедорожник "Шевроле Нива" пропавшего рыбака, рядом - следы от санок.

Из-за наступившей ночи поиски мужчины были прерваны, утром 27 декабря они были возобновлены.

ИСТОЧНИК KP.RU