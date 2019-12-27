В Чебоксарах ликвидируют шесть библиотек
Сити-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков подписал постановление о ликвидации шести городских библиотек. Документ появился на официальном сайте столицы Чувашии.
Речь идет о библиотеке имени Чуковского, центрах семейного чтения имени Трубиной и Чапаева, детском информационном центре имени Кассиля, детской библиотеке имени Степанова и молодежной библиотеке имени Тургенева. Их книжный фонд будет сохранен и передан в другие подобные учреждения.
Акт приема передачи на ликвидированных помещений в Горкомимущества региона должна предоставить директор местного объединения библиотек Светлана Коледова.
ИСТОЧНИК KP.RU