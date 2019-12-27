В Чебоксарах ликвидируют шесть библиотек

СЕГОДНЯ 10:06 2019-12-27T10:06:11+03:00

Их книжный фонд будет сохранен и передан в другие подобные учреждения

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Сити-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков подписал постановление о ликвидации шести городских библиотек. Документ появился на официальном сайте столицы Чувашии.

Речь идет о библиотеке имени Чуковского, центрах семейного чтения имени Трубиной и Чапаева, детском информационном центре имени Кассиля, детской библиотеке имени Степанова и молодежной библиотеке имени Тургенева. Их книжный фонд будет сохранен и передан в другие подобные учреждения.

Акт приема передачи на ликвидированных помещений в Горкомимущества региона должна предоставить директор местного объединения библиотек Светлана Коледова.

ИСТОЧНИК KP.RU