В Татарстане открыли новое здание районного ГИБДД

СЕГОДНЯ 09:47 2019-12-27T09:47:11+03:00

Во время церемонии открытия Фото: Из материалов пресс-службы

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Перед самым празднованием Нового года большой подарок получили сотрудники Госавтоинспекции Елабуги - в торжественной обстановке открылось новое здание отдела ГИБДД Елабужского района. В церемонии передачи символического ключа и открытии здания участвовали главный ГосавтоинспекторТатарстана Ленар Габдурахманов, руководитель исполнительного комитета Елабужского муниципального района Рустем Нуриев, начальник отдела МВД Елабужского района Юрий Пономарев, первый заместитель директора ГБУ «Безопасность дорожного движения» Анас Адыев.

- В новом здании имеются все условия для комфортной работы сотрудников ГИБДД и качественного оказания государственных услуг населению. Строительство здания и введение его в эксплуатацию стали возможны благодаря поддержке Президента Республики Татарстан, ГБУ «Безопасность дорожного движения» и администрации Елабужского района. Особые слова благодарности строителям, которые возвели это здание, - отметил Ленар Габдурахманов.

После символической передачи ключей от нового здания гости осмотрели зал ожидания для граждан, кабинеты административной практики и регистрационно-экзаменационной работы, помещения санитарного узла для маломобильных групп населения, комнаты приема граждан, служебные помещения и зал совещаний.

ИСТОЧНИК KP.RU