В Йошкар-Оле на улице Ленина сгорел автобус

СЕГОДНЯ 09:18 2019-12-27T09:18:36+03:00

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Пассажирский автобус марки ПАЗ вспыхнул сегодня/, 27 декабря, рано утром во время движения на улице Ленина в Йошкар-Оле. По предварительным данным, пассажиров в нем было не много, и они успели выскочить из салона. В считанные минуты автобус был объят пламенем. Гигантский костер на улице привлек внимание автомобилистов.

Вызвали пожарных, но огонь успел практически полностью уничтожить маршрутку. По предварительным данным, восстановлению она не подлежит. В причинах возгорания будут разбираться сотрудники МЧС Марий Эл.

chp_yola12 В Йошкар-Оле сгорел автобус

ИСТОЧНИК KP.RU