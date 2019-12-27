2019-12-27T09:18:36+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле на улице Ленина сгорел автобус

По предварительным данным, никто не пострадал
Лика ИСАЕВА
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Видео с месте происшествияВидео с месте происшествияФото: принтскрин видео.
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Пассажирский автобус марки ПАЗ вспыхнул сегодня/, 27 декабря, рано утром во время движения на улице Ленина в Йошкар-Оле. По предварительным данным, пассажиров в нем было не много, и они успели выскочить из салона. В считанные минуты автобус был объят пламенем. Гигантский костер на улице привлек внимание автомобилистов.

Вызвали пожарных, но огонь успел практически полностью уничтожить маршрутку. По предварительным данным, восстановлению она не подлежит. В причинах возгорания будут разбираться сотрудники МЧС Марий Эл.

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В Йошкар-Оле сгорел автобус
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ИСТОЧНИК KP.RU

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