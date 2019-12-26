В Татарстане выявлено около 2,7 миллиарда рублей «серых» зарплат
Ревизоры смогли доначислить в бюджет пенсионного фонда страны около 750,9 миллиона рублей
Сейчас средний размер страховой пенсии в регионе составляет 15,6 тысяч рублей.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Пенсионный фонд России (ПФР) в Татарстане во время проверок смог найти скрытый фонд оплаты труда на 2,7 миллиарда рублей. В итоге ревизоры смогли доначислить в бюджет ПФР около 750,9 миллиона рублей. Такие цифры озвучил на коллегии региональный руководитель фонда Эдуард Вафин.
По его словам, сейчас средний размер страховой пенсии в Татарстане составляет 15,6 тысяч рублей, а средний размер всех пенсий – 13,9 тысяч.
Отметим, что с 1 января 2020 года в России страховые пенсии неработающих граждан проиндексируются еще на 6,6%.
ИСТОЧНИК KP.RU