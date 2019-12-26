«Казань к встрече Нового года готова!»: Виталий Мутко оценил праздничное украшение столицы Татарстана
Зам Председателя Правительства России Виталий Мутко оценил новогоднюю атмосферу в Казани. Ряд фото украшенного разноцветными иллюминациями города он опубликовал на своей соцстранице.
- Доброе утро! Хэерле иртэ! Казань к встрече Нового года готова, - подписал пост Мутко.
Фото: instagram.com/mutko_official
Фото: instagram.com/mutko_official
Фотографию уже «лайкнул» глава Татарстана Рустам Минниахнов.
Подписчики Мутко также оценили новогоднюю Казань:
«Ух ты! Вот это власти постарались! Здорово!»,
«Ляяяпооотаааа! Спасибо за красоту!»,
«Какая она красивая Казань. Родина моего отца...».
Фото: instagram.com/mutko_official
ИСТОЧНИК KP.RU
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