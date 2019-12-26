«Казань к встрече Нового года готова!»: Виталий Мутко оценил праздничное украшение столицы Татарстана

СЕГОДНЯ 18:23 2019-12-26T18:23:02+03:00

Фотографию города зам Председателя Правительства России опубликовал на своей соцстранице [фото]

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Зам Председателя Правительства России Виталий Мутко оценил новогоднюю атмосферу в Казани. Ряд фото украшенного разноцветными иллюминациями города он опубликовал на своей соцстранице.

- Доброе утро! Хэерле иртэ! Казань к встрече Нового года готова, - подписал пост Мутко.

Фото: instagram.com/mutko_official

Фото: instagram.com/mutko_official

Фотографию уже «лайкнул» глава Татарстана Рустам Минниахнов.

Подписчики Мутко также оценили новогоднюю Казань:

«Ух ты! Вот это власти постарались! Здорово!»,

«Ляяяпооотаааа! Спасибо за красоту!»,

«Какая она красивая Казань. Родина моего отца...».

Фото: instagram.com/mutko_official

ИСТОЧНИК KP.RU