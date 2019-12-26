В Казани на улице Зорге накрыли нелегальный елочный базар

СЕГОДНЯ 17:43 2019-12-26T17:43:53+03:00

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В этот четверг, 26 декабря, в Казани на улице Зорге около дома №66 накрыли нелегальный елочный базар. Торговали там масштабно. Были изъяты сотни хвойных деревьев. Чтобы их все вывезти понадобилось четыре КАМАЗа. На торговцев-нарушителей завели административные дела.

Это было сделано в ходе очередного рейда полицейских, а также специалистов отдела по вопросам общественной безопасности администрации Вахитовского и Приволжского районов.

Отметим, что это место давно облюбовали нелегальные уличные торговцы. Летом они торгуют там фруктами, а зимой елками.

Напомним, санкционированная торговля новогодними деревьями в Казани проходит: ул.Чехова, 2, ул.Декабристов, 179, ул.Восстания, 83, ул.Адоратского, 21, проспект Победы, 56.

ИСТОЧНИК KP.RU