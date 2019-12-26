В Чебоксарах сняли фильм о взрыве в жилом доме Магнитогорска

СЕГОДНЯ 19:47 2019-12-26T19:47:03+03:00

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«Чувашикино» сняли короткометражный фильм «Рассвет», который посвящен трагедии, произошедшей 31 декабря 2018 года в Магнитогорске. Тогда на проспекте Карла Маркса взорвался и обрушился подъезд многоэтажного жилого дома №164. Трагедия унесла жизни 39 человек.

В пятницу, 27 декабря, в Чебоксарах в 17.00 состоится бесплатный показ картины. Ее автором выступила местная творческая группа «Два пути». Съёмки проходили в столице Чувашии в октябре текущего года.

- Жизнь непредсказуема, в чём приходится убедиться героям фильма. Многолетняя недосказанность в отношениях между мужчиной и женщиной проявляется в самый, как всем кажется, неподходящий момент. Безвыходность ситуации дарит возможность пересмотра всей предыдущей жизни. Она, в свою очередь, делится на жизнь «до» и «после» для всех участников несчастного случая, – говорится в аннотации к «Рассвету».

ИСТОЧНИК KP.RU