2019-12-26T18:40:39+03:00
Общество

В Чебоксарах парковку у Дома мод закроют

Причина этого – требования пожарной безопасности
Алина ГАБДУЛИНА
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Горожан успокаивают тем, что платная парковка рядом работать не перестанет.Горожан успокаивают тем, что платная парковка рядом работать не перестанет.Фото: Андрей ГРЕЧАННИК
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С начала 2020 года в Чебоксарах закончит работу парковка у Дома мод. А все из-за требований пожарной безопасности, которым территория не соответствует. Ведь расстояние от здания до автомобильной стоянки должно быть не меньше 10 метров. Об этом сообщает управление ЖКХ столицы Чувашии.

При этом горожан успокаивают тем, что платная парковка, которая находится рядом, работать не перестанет. Видимо она не попадает под нарушения требований пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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