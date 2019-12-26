2019-12-26T16:07:29+03:00
Общество

В 2020 году в Набережных Челнах по проспекту 40 лет Победы начнут ездить автобусы

Тестовый режим за три месяца позволит понять, нужен ли новый маршрут горожанам
Алина ГАБДУЛИНА
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Мэр города признался, что живо интересуется принципами работы общественного транспорта в европейских странахМэр города признался, что живо интересуется принципами работы общественного транспорта в европейских странахФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С началом 2020 года в Набережных Челнах станет на один общественный маршрут больше. Так, по проспекту 40 лет Победы начнет курсировать автобус. Об этом на своей большой пресс-конференции заявил мэр города Наиль Магдеев.

Он отметил, что первые три месяца маршрут будет ходить в тестовом режиме. «Обкатка» сможет показать, нужен ли автобус горожанам.

В то же время Магдеев признался, что живо интересуется принципами работы общественного транспорта в европейских странах. Там перевозчики получаю убытки, но в тоже время их субсидирует государство.

- Чтобы такой бизнес окупался, стоимость проезда должна быть не меньше 40-45 рублей. Челнинцы платят в маршрутках 22 рубля. Поэтому субсидии должны быть, - отметил градоначальник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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