За 2019 год в Татарстане построили 18 новых мечетей
Как подсчитали в Духовном управлении мусульман Татарстана, за 2019 год в республике было построено 18 новых мечетей.
Например, они появились в Актанышском, Апастовском, Арском, Бавлинском, Буинском, Мамадышском, Муслюмовском, Нурлатском, Сабинском, Спасском, Балтасинском районах, а также в Советском районе Казани. В их числе и мечеть села Назяр Агрызского района, открытие которой ожидается 29 декабря.
Кроме того, в этом году в Татарстане были открыты три мусульманских центра – досугово-развивающий центр «Камалия» в Чистополе, мусульманский образовательный центр имени Ахмадзаки хазрата Сафиуллина в Нурлате и здание медресе при мечети «Ихлас» в поселке Васильево Зеленодольского района.
ИСТОЧНИК KP.RU