За 2019 год в Татарстане построили 18 новых мечетей

СЕГОДНЯ 15:57 2019-12-26T15:57:28+03:00

Также за это время удалось в республике открыть и три мусульманских центра. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В их числе и объект в селе Назяр Агрызского района, открытие которого ожидается 29 декабря

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Как подсчитали в Духовном управлении мусульман Татарстана, за 2019 год в республике было построено 18 новых мечетей.

Например, они появились в Актанышском, Апастовском, Арском, Бавлинском, Буинском, Мамадышском, Муслюмовском, Нурлатском, Сабинском, Спасском, Балтасинском районах, а также в Советском районе Казани. В их числе и мечеть села Назяр Агрызского района, открытие которой ожидается 29 декабря.

Кроме того, в этом году в Татарстане были открыты три мусульманских центра – досугово-развивающий центр «Камалия» в Чистополе, мусульманский образовательный центр имени Ахмадзаки хазрата Сафиуллина в Нурлате и здание медресе при мечети «Ихлас» в поселке Васильево Зеленодольского района.

ИСТОЧНИК KP.RU