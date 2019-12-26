«Забрал все!»: Михаил Игнатьев исполнит мечты чувашских детей на «Елке желаний»

СЕГОДНЯ 18:07 2019-12-26T18:07:19+03:00

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Глава Чувашии Михаил Игнатьев подобно десяткам другим политиков России принял участие в акции «Елка желаний». В ее рамках исполняются мечты детей, находящихся без попечения родителей или с уровнем дохода ниже прожиточного минимума, а также детей и пенсионеров старше 60 лет с ограниченными возможностями здоровья или состоянием здоровья, угрожающим их жизни.

Игнатьев нашел на елке три шара с желаниями детей из Чувашии и решил исполнить их все. О каких конкретно мечтах идет речь Игнатьев не уточняет.

- Всего на этой ёлке было 3 шара с желаниями ребят из Чувашии. Забрал все! В ближайшее время буду исполнять новогодние мечты, - написал на своей соцстранице глава региона.

Отметим, что перед Новым годом 2020 президент соседнего Татарстана Рустам Минниахнов уже исполнил одно детское желание и на очереди еще три.

ИСТОЧНИК KP.RU