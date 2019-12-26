2019-12-26T15:24:12+03:00
Общество

27 декабря в Татарстане прогнозируется туман и до -19 градусов при прояснениях

Дневная же температура воздуха на выходных понизится до -12
Олег ЛУГОВОЙ
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При этом туман ожидается уже этим вечером.При этом туман ожидается уже этим вечером.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Гидрометцентр Татарстана предупреждает – этим вечером, а также ночью и днем 27 декабря на территории республики местами ожидается туман. При этом в темное время суток при прояснениях температура воздуха может опуститься до -19 градусов (в Казани до -15).

Днем же в эту пятницу ожидается максимум от -5 до -10 (в Казани от -7 до -9), на дорогах гололедица.

В субботу, 28 декабря, в Татарстане местами пройдет небольшой снег. Ночью от -7 до -12, а при прояснениях и все -17, днем – от -5 до -10 градусов.

А в воскресенье, 29 декабря, осадки в виде небольшого снега ожидаются лишь ночью, днем несущественные. При этом придет сильный ветер, местами с порывами до 14 м/с. Ночью при прояснениях опять возможны -19 градусов. В светлое время суток максимум от -7 до -12. На дорогах все та же гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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