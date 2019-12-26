27 декабря в Татарстане прогнозируется туман и до -19 градусов при прояснениях
Гидрометцентр Татарстана предупреждает – этим вечером, а также ночью и днем 27 декабря на территории республики местами ожидается туман. При этом в темное время суток при прояснениях температура воздуха может опуститься до -19 градусов (в Казани до -15).
Днем же в эту пятницу ожидается максимум от -5 до -10 (в Казани от -7 до -9), на дорогах гололедица.
В субботу, 28 декабря, в Татарстане местами пройдет небольшой снег. Ночью от -7 до -12, а при прояснениях и все -17, днем – от -5 до -10 градусов.
А в воскресенье, 29 декабря, осадки в виде небольшого снега ожидаются лишь ночью, днем несущественные. При этом придет сильный ветер, местами с порывами до 14 м/с. Ночью при прояснениях опять возможны -19 градусов. В светлое время суток максимум от -7 до -12. На дорогах все та же гололедица.
ИСТОЧНИК KP.RU
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