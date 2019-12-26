2019-12-26T15:01:44+03:00
Происшествия

В промзоне татарстанского Нижнекамска нашли тело 59-летнего рабочего

По предварительным, данным мужчина упал с крыши одного из зданий и погиб
Олег ЛУГОВОЙ
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По данному факту сотрудники СУ СКР Татарстана проводят доследственную проверку.По данному факту сотрудники СУ СКР Татарстана проводят доследственную проверку.Фото: Иван ПЕТРОВ
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Накануне утром на территории промышленной зоны Нижнекамска было обнаружено тело 59-летнего рабочего. Все свидетельствовало о том, что он погиб, упав с высоты.

По данному факту сотрудники СУ СКР Татарстана начали доследственную проверку. Пока же, по предварительным данным, известно, что мужчина занимался на крыше одного из производственных зданий ремонтными работами. В один из моментов под ним провалилась кровля и он упал с 45-метровой высоты. Получив травмы не совместимые с жизнью, мужчина скончался на месте происшествия.

- Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято решении о возбуждении или не возбуждении уголовного дела по данному факту, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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