Президент Татарстана Рустам Минниханов на Новый год 2020 исполнит еще три детских желания

СЕГОДНЯ 14:44 2019-12-26T14:44:34+03:00

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26 декабря президент Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в Москве. В столице он должен принять участие в заседании Госсовета России по вопросам развития агропромышленного комплекса.

Вот только перед этим глава республики решил снова стать участником добровольческой акции «Елка желаний». Напомним, до начала Нового года 2020 Рустам Минниханов успел исполнить мечту 11-летнего Амирхана Садыкова. Мальчик с редкой болезнью желал полетать на настоящем вертолете. Кроме того, глава региона исполнит мечту и 14-летней Айгуль Хайруллиной из Чистополя. Девочка хочет побывать на матче «Ак Барса» и пообщаться с хоккеистами. Это будет исполнено в начале следующего года.

А в этот четверг президент Татарстана снял с Елки желаний сразу три детских открытки. Так, восьмилетний Радмир из Набережных Челнов выразил мечту побывать в кабине самолета и пообщаться с пилотом, а шестилетний Данис из Елабуги хочет посетить настоящую пожарную часть. В свою очередь, семилетний Кирилл из Нурлата попросил планшет.

ИСТОЧНИК KP.RU