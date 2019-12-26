В Казани велосипедист отсудил у строителей 51 тысячу рублей за временный пешеходный переход
В Казани суд встал на сторону местного велосипедиста, который подал иск к стройфирме ООО «Восток-С» о возмещении морального вреда.
Как было доказано, еще в июне 2017 года мужчина въехал на своем двухколесном транспорте на временный пешеходный переход, который был возведен из-за строительных работ. Там он упал. Но при этом инстинктивно попытался удержаться, схватившись за профнастил конструкции. В итоге он сильно порезал руку об его острый край.
- ООО «Восток-С» не обеспечило соблюдение требований по строительству и безопасности эксплуатации временного пешеходного перехода. В итоге суд взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей и утраченный заработок на сумму свыше 11 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре Татарстана. – Данное решение суда пока не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU