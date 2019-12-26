Жителя Йошкар-Олы подозревают в краже новогодней елки у своей бывшей девушки
В полицию Йошкар-Олы обратилась 29-летняя местная жительница. Со слов девушки, у нее непонятным образом из квартиры пропали новогодняя елка, игрушки к ней, два мобильный телефона и люстра, а также ряд вещей. Все это потянуло на 9,5 тысяч рублей.
Полицейские выехали на место происшествия. Они осмотрели дверь квартиры и не обнаружили на ней следов взлома. В итоге правоохранители вышли на бывшего кавалера девушки. 35-летний горожанин признался, что воспользовался ключами, которые у него остались после совместной жизни с потерпевшей, и все что он вынес из квартиры нужно ему самому. При ту самую похищенную люстру мужчина уже повесил у себя в комнате.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в МВД Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия Марий Эл»