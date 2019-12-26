2019-12-26T13:48:32+03:00
Общество

27 декабря для ряда жителей двух районов Казани наступит реальная «черная пятница»

У них с утра и до самого вечера отключат свет
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: Олеся ФЕОФИЛОВАФото: Олеся ФЕОФИЛОВА
Изменить размер текста:

В эту пятницу, 27 декабря, в столице Татарстана вновь запанировали отключение электричества.

Так, с 8.00 до 18.00 обесточат дома Приволжского района, которые расположены по улицам: 2-я Землемерная, 7-й Ноксинский переулок, Вязовая, Газовая, Кул Гали, Землемерная, Красноуральская, Лиственная, Майская, Майский переулок, Наставников (детский сад), Нурлы, Оренбургский тракт, Рассветная, Рябиновая, Сабит, Селекционная, Строителей, Тихвинская, Мирхайдара Файзи и Чиале.

На это же время свет пропадет и в Советском районе по улицам: 4-й Ноксинский переулок, Гульбакча, Поднебесная, Салмачинская и Яркая.

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также с его техобслуживанием на распределительных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Резиденция Деда Мороза в Чебоксарах откроется 28 декабря
В Йошкар-Оле рабочего насмерть засыпало зерном
В Ульяновске на улице Нариманова трамвай сошел с рельс
В 2020 году в Набережных Челнах по проспекту 40 лет Победы начнут ездить автобусы
За 2019 год в Татарстане построили 18 новых мечетей
27 декабря в Татарстане прогнозируется туман и до -19 градусов при прояснениях
В промзоне татарстанского Нижнекамска нашли тело 59-летнего рабочего
Президент Татарстана Рустам Минниханов на Новый год 2020 исполнит еще три детских желания
В Татарстане на трассе "Казань-Оренбург" с помощью новых технологий отремонтировали 34 километра дороги
В Казани велосипедист отсудил у строителей 51 тысячу рублей за временный пешеходный переход
27 декабря для ряда жителей двух районов Казани наступит реальная «черная пятница»
Жителя Йошкар-Олы подозревают в краже новогодней елки у своей бывшей девушки
В Казани, несмотря на возврат 16 лизинговых автобусов, маршрут №62 до ЖК «Салават купере» продолжит свою работу
В Казани из горящей сауны спасли человека
В 2020 году Набережные Челны получат 2 миллиарда рублей не ремонт дворов
В Чебоксарах торжественно открыли антивандальный памятник Ивану Грозному
Скажи кондуктору «отложенное пополнение»: теперь в Казани пополнить транспортную карту можно и через интернет
В Татарстане во время пожара в телятнике погиб мужчина