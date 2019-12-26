27 декабря для ряда жителей двух районов Казани наступит реальная «черная пятница»

СЕГОДНЯ 13:48 2019-12-26T13:48:32+03:00

У них с утра и до самого вечера отключат свет

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В эту пятницу, 27 декабря, в столице Татарстана вновь запанировали отключение электричества.

Так, с 8.00 до 18.00 обесточат дома Приволжского района, которые расположены по улицам: 2-я Землемерная, 7-й Ноксинский переулок, Вязовая, Газовая, Кул Гали, Землемерная, Красноуральская, Лиственная, Майская, Майский переулок, Наставников (детский сад), Нурлы, Оренбургский тракт, Рассветная, Рябиновая, Сабит, Селекционная, Строителей, Тихвинская, Мирхайдара Файзи и Чиале.

На это же время свет пропадет и в Советском районе по улицам: 4-й Ноксинский переулок, Гульбакча, Поднебесная, Салмачинская и Яркая.

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также с его техобслуживанием на распределительных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU