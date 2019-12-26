В Казани, несмотря на возврат 16 лизинговых автобусов, маршрут №62 до ЖК «Салават купере» продолжит свою работу
Пока найден временный перевозчик, но в начале 2020 года появится постоянный
Транспорт придется вернуть владельцу из-за того, что перевозчик не может платить по лизингу.
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Несмотря на то, что по решению Арбитражного суда Татарстана казанский перевозчик ООО «Агромир» обязан вернуть концерну КАМАЗ 16 лизинговых автобусов, маршрут №62 до ЖК «Салават купере» продолжит свою работу.
Так, по решению мэра Казани Ильсура Метшина, с 11 января 2020 года его временно будет обслуживать МУП «ПАТП-4».
Конкурс же по выбору постоянного перевозчика по данному направлению в городе выберут с помощью конкурса. Который так же пройдет в начале 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU
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