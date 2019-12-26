Скажи кондуктору «отложенное пополнение»: теперь в Казани пополнить транспортную карту можно и через интернет

СЕГОДНЯ 12:00 2019-12-26T12:00:01+03:00

Теперь не нужно искать точки оплаты и ждать своей очереди

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В столице Татарстана очередное ноу-хау. В этот раз оно касается общественного транспорта. Так, теперь казанцы смогут пополнять баланс своей транспортной карты, не выходя из дома – через интернет.

На сайте «Транспортная карта» для этого появилась новая услуга. Перевод денег, как сообщается, осуществляется без комиссии.

Правда, чтобы активировать внесенные на карту средства, нужно будет сказать кондуктору, что вы воспользовались услугой «отложенное пополнение». Тот должен после этого перевести валидатор в режим пополнения, затем пассажир прикладывает транспортную карту. На валидаторе появится надпись: «ресурс пополнен». После надо снова приложить карту и оплатить проезд.

Если деньги не были перечислены, то на валидаторе появится надпись: «нет пополнения».

- Данная услуга доступна всем пассажирам, в том числе – льготной категории граждан, - сообщает АО «Транспортная карта».

ИСТОЧНИК KP.RU