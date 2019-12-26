В Казани из горящей сауны спасли человека
Возгорание в сауне на улице Воровского в Московском районе столицы Татарстана началось в 21.06 в среду, 25 декабря. Приехавших на место происшествия пожарных встретили очевидцы. Они сообщили, что пять человек из горящего помещения эвакуировались самостоятельно. Само очаг пожара находился внутри сауны.
Выяснилось, что горит потолок в парилке. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров.
- С диагнозом "отравлением продуктами горения" в токсикологическое отделение городской клинической больницы №7 города Казани.госпитализирован 39-летний мужчина, - сообщили в МЧС Татарстана. - Причина пожара устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU
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