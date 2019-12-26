В Татарстане на трассе "Казань-Оренбург" с помощью новых технологий отремонтировали 34 километра дороги

СЕГОДНЯ 14:30 2019-12-26T14:30:21+03:00

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Завершены работы по ремонту 34 километров в Новошешминском, Нижнекамском и Бугульминском районах республики на трассе "Казань-Оренбург". Все работы производились по новейшим технологиям.

Например, на 11-километровом участке в Бугульминском районе усилили дорожную одежду и полностью заменили ее на пучинистых участках. С большим вниманием отнеслись к обеспечению безопасности участников дорожного движения - установили почти 3 километр барьерного ограждения, 15 дополнительных знаков и 60 сигнальных столбиков, а на участке кругового движения смонтировали линии искусственного электроосвещения.

В Новошешминском районе для увеличения прочности и износостойкости при капремонте участка, проходящего через село Ленино, специалисты применили метод объемного проектирования асфальтобетонов, учитывающий климатические особенности и транспортные нагрузки на конкретный участок дороги. Построили и новую дополнительную остановку перед селом Ленино с устройством переходно-скоростных полос, посадочных площадок и элементов электроосвещения.

ИСТОЧНИК KP.RU