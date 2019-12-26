2019-12-26T11:00:56+03:00
Общество

В Йошкар-Оле хозяйка агрессивного пса заплатила за покусанного им мужчину и его растерзанную собаку

Правда, сделала она это только после того, как приставы арестовали ее автомобиль
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Хозяйка собаки заплатила за его агрессиюХозяйка собаки заплатила за его агрессиюФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Судебным приставам Йошкар-Олы пришлось исполнять решение суда по делу о конфликте между двумя собаководами. Владелица агрессивного пса несколько месяцев назад не смогла сдержать его и тот напал на другую собаку. Хозяин последней пытаясь разнять животных получил серьезные покусы, была порвана его куртка. Сильно досталось и его питомцу, которого ветврачи не смогли спасти после драки.

Женщина отказалась возмещать ущерб добровольно, и пострадавший пошел в суд. Фемида постановила возместить мужчине 56 тысяч рублей за вред, причиненный агрессивной собакой.

Но должница воспринимала все это несерьезно до тех пор, пока судебные приставы не арестовали ее автомобиль. Только это заставило женщину выплатить мужчине затраты на лечение собаки и на приобретение антибиотиков, транспортные расходы, стоимость куртки, стоимость погибшей собаки в размере 30 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Марий Эл»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителя Йошкар-Олы подозревают в краже новогодней елки у своей бывшей девушки
В Казани, несмотря на возврат 16 лизинговых автобусов, маршрут №62 до ЖК «Салават купере» продолжит свою работу
В Казани из горящей сауны спасли человека
В 2020 году Набережные Челны получат 2 миллиарда рублей не ремонт дворов
В Чебоксарах торжественно открыли антивандальный памятник Ивану Грозному
Скажи кондуктору «отложенное пополнение»: теперь в Казани пополнить транспортную карту можно и через интернет
В Татарстане во время пожара в телятнике погиб мужчина
В Казани на Оренбургском тракте такси опрокинулось на бок и потеряло колесо
В Йошкар-Оле хозяйка агрессивного пса заплатила за покусанного им мужчину и его растерзанную собаку
В Набережных Челнах четвертый день ищут пропавшую 12-летнюю школьницу
В Набережных Челнах на АЗС произошел взрыв: погиб один человек
В Татарстане женщина-пешеход погибла после двойного наезда
В Чувашии под колеса учебного автомобиля попала школьница
В Казани инспекторы ГИБДД разыскивают очевидцев аварий, где пострадали люди
С начала 2019 года в Татарстане объем расчетов по банковским картам увеличился до 325 миллиардов рублей
Государственное и муниципальное имущество в Татарстане будет оцифровано
С начала 2019 года местные бюджеты Марий Эл получили 8,9 миллиарда рублей финансовой помощи
В 2021 году в набережночелнинском Замелекесье откроют новую школу
Сити-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков считает, что стоимость проезда в городских автобусах была увеличена законно
Билайн в Казани признан лучшим по качеству обслуживания среди мобильных ритейлеров
«Бегают табунами» : жители Казани жалуются на крыс, которые облюбовали мусорные контейнеры
Мэр Набережных Челнов отметил необходимость строительства подземного перехода у Пединститута
С 1 января 2020 года минимальный размер зарплаты в Татарстане составит 12,1 тысяч рублей
Забил Спартаку, а теперь едет в ЦСКА: форвард КАМАЗа пройдет сборы с московским клубом
Жители Чувашии путем голосования выбирают, как будет выглядеть аэропорт Чебоксар
В Казани огласили приговор «черным банкирам», незаконно обналичившим более миллиарда рублей
В Татарстане ожидается похолодание до 20 градусов мороза