В Йошкар-Оле хозяйка агрессивного пса заплатила за покусанного им мужчину и его растерзанную собаку

СЕГОДНЯ 11:00 2019-12-26T11:00:56+03:00

Правда, сделала она это только после того, как приставы арестовали ее автомобиль

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Судебным приставам Йошкар-Олы пришлось исполнять решение суда по делу о конфликте между двумя собаководами. Владелица агрессивного пса несколько месяцев назад не смогла сдержать его и тот напал на другую собаку. Хозяин последней пытаясь разнять животных получил серьезные покусы, была порвана его куртка. Сильно досталось и его питомцу, которого ветврачи не смогли спасти после драки.

Женщина отказалась возмещать ущерб добровольно, и пострадавший пошел в суд. Фемида постановила возместить мужчине 56 тысяч рублей за вред, причиненный агрессивной собакой.

Но должница воспринимала все это несерьезно до тех пор, пока судебные приставы не арестовали ее автомобиль. Только это заставило женщину выплатить мужчине затраты на лечение собаки и на приобретение антибиотиков, транспортные расходы, стоимость куртки, стоимость погибшей собаки в размере 30 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU