В Набережных Челнах четвертый день ищут пропавшую 12-летнюю школьницу

СЕГОДНЯ 10:36 2019-12-26T10:36:55+03:00

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В Набережных Челнах продолжаются активные поиски 12-летней Анастасии Морозовой. Девочка ушла из дома 22 декабря, но до сих пор не вернулась обратно. К полиции уже присоединились волонтеры, которые распространяют ориентировки и обходят городские улицы.

Известно, что Анастасии на вид 13-14 лет, она худощавого телосложение и имеет русые прямые волосы до плеч. На момент пропажи на школьнице была черная удлиненная куртка с капюшоном, черные джинсы и черные полуботинки на шнуровке.

Всех, кто видел Анастасию Морозову после 22 декабря, просьба сообщить об этом в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU