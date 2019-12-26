В Набережных Челнах четвертый день ищут пропавшую 12-летнюю школьницу
В Набережных Челнах продолжаются активные поиски 12-летней Анастасии Морозовой. Девочка ушла из дома 22 декабря, но до сих пор не вернулась обратно. К полиции уже присоединились волонтеры, которые распространяют ориентировки и обходят городские улицы.
Известно, что Анастасии на вид 13-14 лет, она худощавого телосложение и имеет русые прямые волосы до плеч. На момент пропажи на школьнице была черная удлиненная куртка с капюшоном, черные джинсы и черные полуботинки на шнуровке.
Всех, кто видел Анастасию Морозову после 22 декабря, просьба сообщить об этом в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU
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