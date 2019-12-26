В Набережных Челнах на АЗС произошел взрыв: погиб один человек

СЕГОДНЯ 10:24 2019-12-26T10:24:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Сильный хлопок-взрыв произошел вчера, 25 декабря, в 11.34 на улице Промышленной в Набережных Челнах. По предварительным данным, на заправочной станции «Кузкей» проводили сварочные работы, и в результате разгерметизации самодельного компрессора произошел взрыв. В результате этого смертельные травмы получил 53 мужчина-сварщик.

По факту гибели мужчины СУ СКР Татарстана проводит доследственную проверку. Будут выясняться все обстоятельства произошедшего и определят подозреваемых в гибели человека.

ИСТОЧНИК KP.RU