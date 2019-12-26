В Набережных Челнах на АЗС произошел взрыв: погиб один человек
Сильный хлопок-взрыв произошел вчера, 25 декабря, в 11.34 на улице Промышленной в Набережных Челнах. По предварительным данным, на заправочной станции «Кузкей» проводили сварочные работы, и в результате разгерметизации самодельного компрессора произошел взрыв. В результате этого смертельные травмы получил 53 мужчина-сварщик.
По факту гибели мужчины СУ СКР Татарстана проводит доследственную проверку. Будут выясняться все обстоятельства произошедшего и определят подозреваемых в гибели человека.
ИСТОЧНИК KP.RU
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