2019-12-26T10:24:08+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах на АЗС произошел взрыв: погиб один человек

Начата доследственная проверка
Лика ИСАЕВА
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Следователи разбираются в обстоятельствах данного происшествия.Следователи разбираются в обстоятельствах данного происшествия.Фото: Иван ПЕТРОВ
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Сильный хлопок-взрыв произошел вчера, 25 декабря, в 11.34 на улице Промышленной в Набережных Челнах. По предварительным данным, на заправочной станции «Кузкей» проводили сварочные работы, и в результате разгерметизации самодельного компрессора произошел взрыв. В результате этого смертельные травмы получил 53 мужчина-сварщик.

По факту гибели мужчины СУ СКР Татарстана проводит доследственную проверку. Будут выясняться все обстоятельства произошедшего и определят подозреваемых в гибели человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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