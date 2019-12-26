В Татарстане женщина-пешеход погибла после двойного наезда
Страшная авария произошла 26 декабря в 18.45 на 339 километре автодороги "Казань-Оренбург". По предварительным данным, 31-летняя женщина-пешеход начала переходить дорогу в темное время суток вне зоны пешеходного перехода и не имея на своей одежде свеоотражающих элементов. Ее на скорости сбила иномарка "Тойота", которой управлял 32-летний мужчина. В результате наезда пострадавшую отбросило под колеса встречного автомобиля КАМАЗ, которым управлял 49-летний водитель.
От полученных травм пешеход скончалась на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU
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