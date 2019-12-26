В Чувашии под колеса учебного автомобиля попала школьница
Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Батырево Батыревскоо района республики 25 декабря в 13.45. По предварительным данным, третьеклассница местной школы переходила дорогу в неположенном для перехода месте. Ее сбил автомобиль автошколы, за рулем которого была 36-летняя женщина-курсант этой автошколы.
Пострадавшую девочку госпитализировали. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции МВД Чувашии. Они выясняют все обстоятельства произошедшего и определят степень вины каждого из участников аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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