В Чувашии под колеса учебного автомобиля попала школьница

СЕГОДНЯ 09:04 2019-12-26T09:04:22+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Батырево Батыревскоо района республики 25 декабря в 13.45. По предварительным данным, третьеклассница местной школы переходила дорогу в неположенном для перехода месте. Ее сбил автомобиль автошколы, за рулем которого была 36-летняя женщина-курсант этой автошколы.

Пострадавшую девочку госпитализировали. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции МВД Чувашии. Они выясняют все обстоятельства произошедшего и определят степень вины каждого из участников аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU