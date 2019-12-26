В Казани инспекторы ГИБДД разыскивают очевидцев аварий, где пострадали люди

СЕГОДНЯ 08:46 2019-12-26T08:46:25+03:00

Все они скрылись с мест ДТП

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Сотрудники Госавтоинспекции Казани просят очевидцев и свидетелей двух авари обратиться по телефонам: 5-333-819, 5-333-848.

Первое из них произошло 24 декабря, во вторник, в 15.50 напротив дома №31 по улице Сахарова. Там в салоне автобуса маршрута № 89 произошло падение 71-летней пассажирки. Вместо того, чтобы вызвать на место медиков, водитель скрылся с места происшествия. Женщину госпитализировали с травмой головы.

Вторая авария произошла в 23.45 во дворе дома №33 по улице Адоратского. Там легковушка наехала на прохожего и с места происшествия скрылся. 43-летний мужчина госпитализирован с травмой.

ИСТОЧНИК KP.RU