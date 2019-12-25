С 1 января 2020 года минимальный размер зарплаты в Татарстане составит 12,1 тысяч рублей
Для внебюджетного сектора экономики ее размер составит 14 тысяч рублей
В 2018 году этот показатель составлял 11 280 рублей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стало известно, что с 1 января 2020 года минимальный размер заработной платы в Татарстане составит 12 130 рублей. Такое соглашение подписали федерация региональных профсоюзов, местный координационный совет объединений работодателей и Кабмин республики. В 2018 году этот показатель составлял 11 280 рублей.
Отметим, что для внебюджетного сектора экономики минимальный размер зарплаты в будущем году составит 14 тысяч рублей.
Напомним, что по итогам января-октября 2019 года среднемесячная начисленная зарплата в Татарстане составила 36 357 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU