В Казани огласили приговор «черным банкирам», незаконно обналичившим более миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 16:22 2019-12-25T16:22:25+03:00

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В суде было установлено, что с 2014 по 2016 года Динар Сафиуллин, Константин Казанцев, Тимур Мустафин, Александр Шамановский, Антон Плохатинов и Марина Арзамасова занимались незаконной банковской деятельностью.

А именно в обход закона обналичивали для фирм средства со счетов. За указанное время им удалось провести таких операций на сумму более одного миллиарда рублей. За свои услуги «черные банкиры» брали 3,5% комиссионных. Так, что в карман себе они положили свыше 37 миллионов рублей. Для незаконного обналичивания средств злоумышленники использовали счета 50 подконтрольных им фирм. Деньги снимали в банкоматах на территории Татарстана и соседней Марий Эл.

При этом Казанцев и Мустафин взяли на себя общую организацию деятельности. На Арзамасову была возложена роль по контролю за проведением банковских операций, учет и контроль юрлиц, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности. Плохатинов, Сафиуллин и Шамановский снимали наличность, которую потом перевозили и передавали клиентам.

В ходе следствия у злоумышленников было изъято, в том числе и в иностранной валюте, около 2,7 миллиона рублей. На их счета с 1,5 миллионами рублей и иномарки на 7 миллионов рублей был наложен арест.

- В итоге Сафиуллин был приговорен судом к 3 годам колонии общего режима, Казанцев и Мустафин к 4 годам условно с испытательным сроком на 4 года каждый, Шамановский к 2,5 годам условно с испытательным сроком на 2,5 года, а Плохатинов и Арзамасова к 2 годам условно с испытательным сроком на 2 года, - сообщили в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU