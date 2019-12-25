2019-12-25T17:04:03+03:00
Спорт

Забил Спартаку, а теперь едет в ЦСКА: форвард КАМАЗа пройдет сборы с московским клубом

Давид Караев получил возможность сменить второй дивизион на Премьер-Лигу
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК КАМАЗ.Фото: ФК КАМАЗ.
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Нападающий набережночелнинского "КАМАЗа" Давид Гараев может покинуть команду зимой. Форвард получил приглашение в московский ЦСКА. Форвард в составе "армейцев" пройдет сборы в испанском Аликанте с 14 января по 9 февраля.

24-летний Караев в нынешнем сезоне является лидером "КАМАЗа". На его счету 11 голов в 16 матчах чемпионата. Кроме того, форвард отличился в матче 1/16 финала Кубка России, поразив ворота московского "Спартака".

ИСТОЧНИК KP.RU

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