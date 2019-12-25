2019-12-25T18:46:23+03:00
Общество

Сити-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков считает, что стоимость проезда в городских автобусах была увеличена законно

УФАС же говорит о необоснованности этого шага и планирует оштрафовать местную администрацию
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: из материал пресс-службФото: из материал пресс-служб
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История с повышением стоимости проезда в автобусах Чебоксар продолжает набирать обороты. Напомним, в сентябре 2019 года она увеличилась на 2 рубля. Немногим позже антимонопольщики заявили, что сделано это было необоснованно.

Чиновники должны были снизить стоимость проезда, но проигнорировала это требование. Тогда УФАС Чувашии завел на администрацию города дело. Сотрудники ведомства сообщили, что будут искать виноватых и выпишут им штраф.

А 25 декабря во время большой пресс-конференции сити-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков заявил, что стоимость проезда была увеличена законно. По его словам, у перевозчиков города сложилась критическая ситуация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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