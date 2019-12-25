Государственное и муниципальное имущество в Татарстане будет оцифровано

СЕГОДНЯ 19:21 2019-12-25T19:21:34+03:00

Сейчас в большинстве районов Татарстана установлены разнородных информационные системы учета имущества Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Это поможет навести порядок в договорных отношениях, снизить коррупцию и мобилизовать соответствующие резервы

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Стало известно, что в ближайшее время Минземимущества Татарстана совместно с региональным министерством цифрового развития разработает единую систему учета управления государственным и муниципальным имуществом. Об этом на итоговой коллегии заявил глава первого ведомства Фаниль Аглиуллин.

Он отметил, что сейчас учет имущества в 27 районах республики ведется подручными средствами. В остальных же установлены разнородных информационные системы.

Оцифровка государственного и муниципального имущества в Татарстане должна привести к наведению порядка в договорных отношениях, снижению коррупции и мобилизации соответствующих резервов.

ИСТОЧНИК KP.RU