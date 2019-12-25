Государственное и муниципальное имущество в Татарстане будет оцифровано
Стало известно, что в ближайшее время Минземимущества Татарстана совместно с региональным министерством цифрового развития разработает единую систему учета управления государственным и муниципальным имуществом. Об этом на итоговой коллегии заявил глава первого ведомства Фаниль Аглиуллин.
Он отметил, что сейчас учет имущества в 27 районах республики ведется подручными средствами. В остальных же установлены разнородных информационные системы.
Оцифровка государственного и муниципального имущества в Татарстане должна привести к наведению порядка в договорных отношениях, снижению коррупции и мобилизации соответствующих резервов.
ИСТОЧНИК KP.RU