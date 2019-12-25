2019-12-25T14:27:34+03:00
Наука

В Казани на 3D-принтере "распечатали" и испытали авиационные двигатели

Его испытания прошли на базе опытно-конструкторского бюро Симонова
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Казани состоялись стендовые испытания малогабаритных газотурбинных авиадвигателей, "распечатанных" на 3D-принтере. Мероприятие прошло на базе опытно-конструкторского бюро имени Симонова, сообщает РИА Новости.

Детали таких двигателей изготавливаются методом послойного лазерного сплавления с использованием новых отечественных металлопорошковых композиций жаропрочного и алюминиевого сплавов.

Прочность последних на 20% выше зарубежных аналогов. Кроме того, теперь элементы двигателей создаются в 20−30 раз быстрее и обходятся в два раза дешевле.

Летные испытания таких двигателей пройдут в начале 2020 года на легком беспилотнике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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