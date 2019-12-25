2019-12-25T14:42:49+03:00
Общество

Стало известно, как будут работать медучреждения Казани в новогодние праздники 2020

Например, 31 декабря поликлиники для взрослых перейдут на субботний график
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
В детских поликлиниках 1, 5 и 7 января прием пациентов и обслуживание вызовов на дому будет вестись с 9.00 до 15.00.В детских поликлиниках 1, 5 и 7 января прием пациентов и обслуживание вызовов на дому будет вестись с 9.00 до 15.00.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Стало известно, как с 31 декабря по 8 января в Казани будут работать медучреждения. Так, в канун Нового года 2020 взрослые поликлиники города будут работать по субботнему графику. При этом в них будут дежурить терапевтические бригады.

В детских поликлиниках 31 декабря прием пациентов и обслуживание вызовов на дому будет вестись с 9.00 до 17.00.

С 1 по 8 января поликлиники взрослой сети будут работать с 9.00 до 17.00. 1, 2, 4, 5, 7, 8 января в них будут дежурить терапевтические бригады, а 3 и 6 – они работают в усиленном режиме.

Детские поликлиники 1, 5 и 7 января будут работать с 9.00 до 15.00, а 2, 4 и 8 числа – с 9.00 до 17.00. 3 и 6 января работа детских поликлиник будет также организована в усиленном режиме с 9.00 до 17.00.

Стационары и родильные дома Казани в праздничные дни будут работать круглосуточно. Травматологические пункты также будут круглосуточно принимать пациентов с первичными обращениями вне зависимости от места проживания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новый год в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Чувашии путем голосования выбирают, как будет выглядеть аэропорт Чебоксар
В Казани огласили приговор «черным банкирам», незаконно обналичившим более миллиарда рублей
В Татарстане ожидается похолодание до 20 градусов мороза
«Новая волна-2020» в Казани может пройти в «Татанефть Арене»
В Казани до сих пор не могут найти участок для строительства Соборной мечети
ВТБ запускает цифровую карту
Стало известно, как будут работать медучреждения Казани в новогодние праздники 2020
В Казани на 3D-принтере "распечатали" и испытали авиационные двигатели
В 2019 году статьи казанского ученого Дмитрия Мартынова стали одними из лучших на "Википедии"
В Марий Эл иномарка на скорости вылетела с дороги и опрокинулась
Перед Новым годом 2020 президент Татарстана Рустам Минниханов покатал 11-летнего мальчика на вертолете
PwC подтвердила высокий уровень зрелости внутреннего аудита ВТБ
Мать подростка, участвовавшего в полицейских учениях по разгону митинга, пожаловалась на автора видео
Рождество 2020 в Набережных Челнах: автобусы начнут работать в 2.30
В Чувашии в волонтерской деятельности участвуют 14% населения
В Чебоксарах скончалась пешеход, которую на «зебре» сбил «КАМАЗ»
В Марий Эл огонь едва не уничтожил сельский дом культуры
В аэропорту Казани можно будет арендовать машины
26 декабря жители двух районов Казани останутся без света
В Чувашии более 100 полицейских искали пропавшую 7-летнюю девочку
В Татарстане водитель-"лишенец" сбил насмерть пешехода
В Чебоксарах 28 декабря откроется Резиденция местного Деда Мороза
Рустам Минниханов отметил экономический рост Татарстана в 2019 году