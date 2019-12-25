Стало известно, как будут работать медучреждения Казани в новогодние праздники 2020

СЕГОДНЯ 14:42 2019-12-25T14:42:49+03:00

В детских поликлиниках 1, 5 и 7 января прием пациентов и обслуживание вызовов на дому будет вестись с 9.00 до 15.00. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Стало известно, как с 31 декабря по 8 января в Казани будут работать медучреждения. Так, в канун Нового года 2020 взрослые поликлиники города будут работать по субботнему графику. При этом в них будут дежурить терапевтические бригады.

В детских поликлиниках 31 декабря прием пациентов и обслуживание вызовов на дому будет вестись с 9.00 до 17.00.

С 1 по 8 января поликлиники взрослой сети будут работать с 9.00 до 17.00. 1, 2, 4, 5, 7, 8 января в них будут дежурить терапевтические бригады, а 3 и 6 – они работают в усиленном режиме.

Детские поликлиники 1, 5 и 7 января будут работать с 9.00 до 15.00, а 2, 4 и 8 числа – с 9.00 до 17.00. 3 и 6 января работа детских поликлиник будет также организована в усиленном режиме с 9.00 до 17.00.

Стационары и родильные дома Казани в праздничные дни будут работать круглосуточно. Травматологические пункты также будут круглосуточно принимать пациентов с первичными обращениями вне зависимости от места проживания.

ИСТОЧНИК KP.RU