Перед Новым годом 2020 президент Татарстана Рустам Минниханов покатал 11-летнего мальчика на вертолете

СЕГОДНЯ 13:22 2019-12-25T13:22:26+03:00

О своем желании Амирхан рассказал в рамках акции «Елка желаний»

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Утром во вторник, 25 декабря, президент Татарстана Рустам Минниханов покатал 11-летнего Амирхана Садыкова на вертолете. Это было желание мальчика, о котором он рассказал в рамках акции «Елка желаний». Накануне глава республики наугад выбрал один из елочных шаров с записками детей.

- Исполняем мечту Амирхана – полет на вертолете! – написал на своей соцстранице Минниханов, опубликовав фотографию с ребенком.

В комментариях под этим постом сотни жителей Татарстана тут же поделились своими новогодними желаниями.

Напомним, что в рамках акции «Елка желаний» в этом году Госсоветник республики Минтимер Шаймиев исполнит мечту 17-летнего Антона Насретдинова. Парень попросил ноутбук. А председатель Госсовета региона Фарид Мухаметшин подарит железную дорогу с поездом 7-летнему Амиру Файзрахманову.

ИСТОЧНИК KP.RU