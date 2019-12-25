В Марий Эл иномарка на скорости вылетела с дороги и опрокинулась
24 декабря, в среду, в 9.50 на 11 километре автодороги «Звенигово-Шелангер-Морки» в Звениговском районе Марий Эл, по предварительным данным, 38-летний водитель легкового автомобиля GEELY на скорости не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет. Там машина перевернулась на крышу.
Прибывшие на место ДТП сотрудники Госавтоинспекции Марий Эл отметили, что водитель не учел еще дорожные и погодные условия - в тот день на асфальтовом покрытии была ледяная корка.
- В результате аварии мужчина получил травмы и был госпитализирован с места происшествия, - сообщили в Госавтоинспекции МВД Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
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