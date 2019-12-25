В 2019 году статьи казанского ученого Дмитрия Мартынова стали одними из лучших на "Википедии"

СЕГОДНЯ 14:17 2019-12-25T14:17:13+03:00

Отмечены были его материалы об основоположнике микробиологии, французском ученом Луи Пастере и Первой русской арктической экспедиции

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Статьи казанского ученого, доктор исторических наук и профессор кафедры алтаистики и китаеведения Дмитрия Мартынова стали лучшими на «Википедии» в конкурсе «Статьи года - 2019». Отмечены были его материалы об основоположнике микробиологии, французском ученом Луи Пастере и Первой русской арктической экспедиции.

Известно, что в этот раз список участников конкурса включал в себя более 80 статей, 200 вики-списков и 10 циклов.

Для того чтобы принять участие в конкурсе статья должна была получить статус избранной или хорошей в течение прошедшего года. Голосование, продолжавшееся с 1 по 21 декабря, выявило победителей в 14 номинациях.

ИСТОЧНИК KP.RU