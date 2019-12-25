Мать подростка, участвовавшего в полицейских учениях по разгону митинга, пожаловалась на автора видео

СЕГОДНЯ 12:55 2019-12-25T12:55:05+03:00

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Похоже, что скандал с совместными полицейско-школьными учениями по разгону митинга в селе Новотроицкое Тукаевского района, продолжается. Мать одного из подростков, ставшего участником этих учений, написала заявление на автора видео.

Местная жительница из окна второго этажа сняла учения и опубликовала его в соцсетях. Запись стала причиной громкого скандала и послужила поводом для проведения служебных проверок сразу тремя республиканскими ведомствами: МВД, прокуратурой и министерством образования.

Мама школьника, по совместительству - председатель территориального общественного самоуправления, сочла, что публикация этого ролика раскрыла персональные данные ее ребенка. Сама она опознала своего ребенка по одежде - снято издалека и лиц подростков разглядеть просто невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU