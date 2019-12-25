С начала 2019 года местные бюджеты Марий Эл получили 8,9 миллиарда рублей финансовой помощи
Это 81% от всего плана
1,4 миллиард рублей был направлен на первоочередные расходы, 7,5 миллиардов – целевые средства.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Стало известно, что с января по ноябрь 2019 года местные бюджеты Марий Эл получили 8,9 миллиарда рублей финансовой помощи. Эта сумма – 81% плана на весь текущий год. Такие цифры называет региональное министерство финансов.
В частности, 1,4 миллиарда рублей был направлен на первоочередные расходы, 7,5 миллиардов – целевые средства, среди которых деньги на ликвидацию ветхого и аварийного жилья, предоставление жилья молодым семьям, формирование современной городской среды, финансовую поддержку поселений, ремонт автодорог, создание новых мест в школах.
ИСТОЧНИК KP.RU