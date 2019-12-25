С начала 2019 года местные бюджеты Марий Эл получили 8,9 миллиарда рублей финансовой помощи

СЕГОДНЯ 19:02 2019-12-25T19:02:17+03:00

Это 81% от всего плана

Изменить размер текста: A A

Стало известно, что с января по ноябрь 2019 года местные бюджеты Марий Эл получили 8,9 миллиарда рублей финансовой помощи. Эта сумма – 81% плана на весь текущий год. Такие цифры называет региональное министерство финансов.

В частности, 1,4 миллиарда рублей был направлен на первоочередные расходы, 7,5 миллиардов – целевые средства, среди которых деньги на ликвидацию ветхого и аварийного жилья, предоставление жилья молодым семьям, формирование современной городской среды, финансовую поддержку поселений, ремонт автодорог, создание новых мест в школах.

ИСТОЧНИК KP.RU