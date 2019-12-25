СЕГОДНЯ 12:36 2019-12-25T12:36:50+03:00

Курсировать автобусы будут по проспектам Чулман и Мира Фото: Мария ЛЕНЦ

Режим работы транспорта будет изменен в связи с праздничными богослужениями в городских церквях

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7 января православные отметят Рождество Христова. В связи с праздничными богослужениями в храмах режим работы общественного транспорта во многих городах России будет изменен. Так, в Рождество 2020 в Набережных Челнах автобусы начнут работать в 2.30.

Курсировать оно будут по проспекту Чулман от Свято-Вознесенского собора до остановки «Автостанция», а также по проспекту Мира от храма Рождества Христова до остановки «Автостанция».

ИСТОЧНИК KP.RU