Рождество 2020 в Набережных Челнах: автобусы начнут работать в 2.30
Режим работы транспорта будет изменен в связи с праздничными богослужениями в городских церквях
Курсировать автобусы будут по проспектам Чулман и МираФото: Мария ЛЕНЦ
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7 января православные отметят Рождество Христова. В связи с праздничными богослужениями в храмах режим работы общественного транспорта во многих городах России будет изменен. Так, в Рождество 2020 в Набережных Челнах автобусы начнут работать в 2.30.
Курсировать оно будут по проспекту Чулман от Свято-Вознесенского собора до остановки «Автостанция», а также по проспекту Мира от храма Рождества Христова до остановки «Автостанция».
ИСТОЧНИК KP.RU