В Чувашии в волонтерской деятельности участвуют 14% населения

СЕГОДНЯ 12:09 2019-12-25T12:09:07+03:00

Сейчас в республике действует около 1,6 тысяч соответствующих организаций

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Президент России Владимир Путин поставил перед регионами страны задачу привлечь к 2024 году 20% населения к волонтерской деятельности. В Чувашии сейчас эта цифра составляет 14%. Об этом сообщил глава республики Михаил Игнатьев на заседании совета по развитию добровольчества.

Он также отметил, что при целенаправленной и пошаговой работе, скоро каждый третий житель Чувашии будет вовлечен в волонтерскую деятельность. Сейчас в регионе действуют порядка 1,6 тысяч соответствующих организаций.

Сейчас добровольцы работают в сфере гражданско-патриотического воспитания, здравоохранения, социальной поддержки и социального обслуживания, культуры, спорта, охраны природы, предупреждения и ликвидации последствий ЧС. Однако волонтеров не хватает в сфере поиска пропавших людей.

ИСТОЧНИК KP.RU