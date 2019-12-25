В Чебоксарах скончалась пешеход, которую на «зебре» сбил «КАМАЗ»

СЕГОДНЯ 11:54 2019-12-25T11:54:41+03:00

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Утром в понедельник, 24 декабря, у дома №62 на улице Айзамана в Чебоксарах произошел наезд на пешехода. «КАМАЗ» с прицепом сбил 51-летнюю женщину, которая переходила дорогу по «зебре».

Пешеход была госпитализирована, но спустя три часа от полученных травм скончалась в больнице.

- По факту ДТП возбуждено уголовное дело. За рулем грузовика находился 41-летний житель Чебоксарского района. Он был освидетельствован, состояние опьянения не выявлено, - отмечает МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU