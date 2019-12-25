В Чебоксарах скончалась пешеход, которую на «зебре» сбил «КАМАЗ»
ДТП произошло утром 24 декабря на улице Айзмана
По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:
Утром в понедельник, 24 декабря, у дома №62 на улице Айзамана в Чебоксарах произошел наезд на пешехода. «КАМАЗ» с прицепом сбил 51-летнюю женщину, которая переходила дорогу по «зебре».
Пешеход была госпитализирована, но спустя три часа от полученных травм скончалась в больнице.
- По факту ДТП возбуждено уголовное дело. За рулем грузовика находился 41-летний житель Чебоксарского района. Он был освидетельствован, состояние опьянения не выявлено, - отмечает МВД Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Чувашии»