В Марий Эл огонь едва не уничтожил сельский дом культуры

СЕГОДНЯ 11:34 2019-12-25T11:34:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В 1.20 в понедельник, 24 декабря в села Виловатово, что в Горномарийском районе, загорелся дом культуры. В пожарную охрану об этом сообщил сторож.

Когда на место прибыли огнеборцы, стало известно, что очаг возгорания находится в костюмерной. Открытое горение было оперативно локализовано, а вскоре и ликвидировано.

Фото: пресс-служба МЧС Марий Эл

- В результате происшествия огнем повреждены костюмы, закопчен потолок костюмерной, под воздействием высокой температуры произошло оплавление окон, - отмечает пресс-служба МЧС Марий Эл.

Сейчас устанавливаются причины пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU