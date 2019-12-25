В Марий Эл огонь едва не уничтожил сельский дом культуры
В 1.20 в понедельник, 24 декабря в села Виловатово, что в Горномарийском районе, загорелся дом культуры. В пожарную охрану об этом сообщил сторож.
Когда на место прибыли огнеборцы, стало известно, что очаг возгорания находится в костюмерной. Открытое горение было оперативно локализовано, а вскоре и ликвидировано.
Фото: пресс-служба МЧС Марий Эл
- В результате происшествия огнем повреждены костюмы, закопчен потолок костюмерной, под воздействием высокой температуры произошло оплавление окон, - отмечает пресс-служба МЧС Марий Эл.
Сейчас устанавливаются причины пожара.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия Марий Эл»