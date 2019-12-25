2019-12-25T10:56:43+03:00
Общество

26 декабря жители двух районов Казани останутся без света

Обесточены будут дома Приволжского и Советского районов города
Алина ГАБДУЛИНА
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Причина отключения - плановый ремонт линий электропередач и электротехнического оборудования трансформаторных подстанцийПричина отключения - плановый ремонт линий электропередач и электротехнического оборудования трансформаторных подстанцийФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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В четверг, 26 декабря, в Казани будет обесточен ряд домов Приволжского и Советского районов. Причина этого - плановый ремонт линий электропередач и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническое обслуживание оборудования распределительных сетей.

В частности, с 8.00 до 18.00 света не будет на улицах Локомотивная, Люблинская, Нижнекамская и Техническая. А с 8.00 до 17.00 – на улицах 2-я Центральная, 7-й Ноксинский переулок, Атнинская, Камышлы, Раздольный переулок, Счастливая, Центральная, Черноплодная.

Также с 8.00 до 17.00 обесточены будут дома на улицах Акчарлак, Алексеевская, Алмачуар, Балачак, Бархатный переулок, Береговая, Васильковая, Встречный переулок, Гульбакча, Дальний переулок, Долгая, Жилякле, Звездопадная, Знатная, Камская, Кизляу, Костромская, Красивая, Лейсан, Луговая, Малый переулок, переулок Мизгел, Ореховая, Пестречинская, Поднебесная, Радостный переулок, Салмачинская, Таллык, Тамчы, Тау буе, переулок Тукранбаш, Уракчи, Усадебная, Усердная, Хозур, Чирямле, Чэчэк, Эмет, Юмарт и Яшьлек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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