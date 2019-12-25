В Чувашии более 100 полицейских искали пропавшую 7-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 10:38 2019-12-25T10:38:33+03:00

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Вечером 23 ноября в полицию Новочебоксарска позвонила взволнованная женщина. Она сообщила, что ее 7-летняя дочь после уроков не вернулась домой. Несколько часов мать искала ребенка самостоятельно, но это ни к чему не привело. Телефон первоклассницы был выключен.

На поиски девочки были направлены более ста полицейских. Школьница была найдена в 22.45 минут на улице 10 Пятилетки. Как оказалось, после школы она познакомилась с ровесницей и пошла к ней домой. Когда мать новой знакомой вернулась с работы, она посоветовала гостье отправится домой. Женщина предложила школьнице проводить ее, но та отказалась и ушла.

- По дороге домой ее и обнаружил наряд полиции, после чего передал родителям. Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетней не совершалось, - сообщает пресс-служба МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU