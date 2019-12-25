В Татарстане водитель-"лишенец" сбил насмерть пешехода
Смертельная авария произошла 24 декабря в 7.00 на 5-м километре автодороги Нурлат-Аксумла-Фомкино. 28-летний водитель самосвала "Шанкси" сбил 55-летнего прохожего. Травмы, полученные пострадавшим, оказались смертельными, он скончался на месте наезда.
Водитель с места аварии скрылся, но был задержан в течение часа. Выяснилась причина его побега с места ДТП - еще в июня его лишили водительских прав за пьяную автопрогулку.
Вина в произошедшем усматривается и у погибшего пешехода - в темное время суток он в темной одежде без светововращающих элементов на одежде оказался невидим для водителя.
ИСТОЧНИК KP.RU
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