2019-12-25T09:40:18+03:00
Происшествия

В Татарстане водитель-"лишенец" сбил насмерть пешехода

Погибший был невидим на дороге - у него на одежде не было световозвращающих элементов
Лика ИСАЕВА
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На месте наезда работали медики и полицейскиеНа месте наезда работали медики и полицейские
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Смертельная авария произошла 24 декабря в 7.00 на 5-м километре автодороги Нурлат-Аксумла-Фомкино. 28-летний водитель самосвала "Шанкси" сбил 55-летнего прохожего. Травмы, полученные пострадавшим, оказались смертельными, он скончался на месте наезда.

Водитель с места аварии скрылся, но был задержан в течение часа. Выяснилась причина его побега с места ДТП - еще в июня его лишили водительских прав за пьяную автопрогулку.

Вина в произошедшем усматривается и у погибшего пешехода - в темное время суток он в темной одежде без светововращающих элементов на одежде оказался невидим для водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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