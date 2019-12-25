2019-12-25T09:22:47+03:00
Общество

В Чебоксарах 28 декабря откроется Резиденция местного Деда Мороза

Она расположится в парке культуры и отдыха имени 500-летия столицы Чувашии
Лика ИСАЕВА
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Сказочная площадка откроется 28 декабряСказочная площадка откроется 28 декабряФото: Из материалов пресс-службы
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Главной площадкой празднования Нового года и Рождества в столице Чувашии на протяжении последних 10-лет стал парк культуры и отдыха им. 500-летия г. Чебоксары, который также называют этнокомплекс «Амазония».

Торжественное открытие Резиденции чебоксарского Деда Мороза пройдет в субботу, 28 декабря. Работать сказочная площадка будет с 10.00 до 15.00, затем перерыв на один час и вновь продолжится работа с 16.00 до 21.00. Дед Мороз будет ожидать своих гостей до 7 января 2020 года.

- Как сообщает руководство парка, у новогодней ёлки будет расположен сказочный трон доброго волшебника, дети смогут рассказать Деду Морозу о своих достижениях, прочитать стихи, спеть песни. Вместе с Дедом Морозом с ребятами поиграют внучка Снегурочка и забавный Снеговик, - сообщили в пресс-службе мэрии Чебоксар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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